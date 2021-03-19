شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة»: القبض على شخص قاد مركبته بسرعة عالية بطريق الميناء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة جدة، من القبض على شخص قاد مركبته بسرعة عالية على إحدى الطرق الرئيسية، معرضاً حياته والآخرين للخطر.
وأكد “مرور جدة” في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو على موقع “تويتر” يظهر شخص يقود مركبته بسرعة عالية، بطريق الميناء باتجاه الشمال.
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