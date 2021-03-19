شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تطبيقي «واتساب» و«انستقرام» للعمل بعد عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عادت – قبل قليل- خدمات تطبيقي “واتساب” و”انستقرام” إلى العمل من جديد، وذلك عقب عطل مفاجئ للخدمة.
وعانى المستخدمون حول العالم، اليوم الجمعة، من توقف خدمات تطبيق التراسل الأشهر “واتساب”، وتطبيق الصور “انستقرام”.
الجدير بالذكر أن شركة “فيسبوك” استحوذت على خدمة “واتسآب” في فبراير من عام 2014، مقابل 19 مليار دولار.
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