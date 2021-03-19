أنصار الله: استهدفنا قاعدة الملك خالد السعودية بطائرتين مسيرتين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة المسيرة عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، قوله: "سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين".

© REUTERS / Maxim Shemetov

وأوضح القائد العسكري الحوثي أن الطائرات المسيرة التي استهدفت الاعدة السعودية هي من نوع قاصف "كى 2"، مشيرا إلى أنها حققت إصابة دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله: "استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل".

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الطاقة أن الهجوم وقع عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف "ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.