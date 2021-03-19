ابن سلمان يعلن عن حدث مهم صباح الغد

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن القمرين الصناعیین ھما "شاھین سات" و"كیوب سات"، حیث سیكون أحدھما لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنیة والآخر لجامعة الملك سعود.

وأضاف أن الھیئة تسعى لتبني مشروعات تتناسب مع قدرات المملكة العلمیة، مشیرا إلى أن القمرين يخدمان المھمات العلمیة الخاصة بالفضاء.

ورفعت المملكة من مستوى اهتمامها بقطاع الفضاء من خلال التعاون مع الجهات العلمية الدولية، حيث نفذت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تجارب علمية في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وجامعة ستانفورد على متن القمر "سعودي سات 4"، وشاركت في مهمة استكشاف القمر "تشانق اي 4" بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018 في مهمة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي من القمر.

وقدرت دراسة أجراها بنك مورغان ستانلي أن يتخطى اقتصاد الفضاء الترليون دولار عام 2040م بالتركيز على المداخيل الأساسية التي ستكون من عوائد خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، وقال: إن هناك توجّهاً نحو تطوير اقتصاد صناعة الفضاء، إذ يوجد عدة مصادر تقيس حجم هذا الاقتصاد ومنها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي توقعت عوائد الاستثمار أن تتراوح ما بين 280-300 مليار دولار، وشركة الأبحاث "يوروكونسولت" التي توقعت أن يصل إلى 360 مليار دولار.

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وبحسب ما ذكر الأمير سلطان بن سلمان في أعمال الاجتماع الأول لـ"قادة اقتصاد الفضاء 20" ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي فإن حجم اقتصاد الفضاء في العالم بلغ نحو 400 مليار دولار خلال عام 2019 تستحوذ دول مجموعة العشرين على 92 % منه، مبينًا سموه أن التوقعات تُرجح نمو اقتصاد الفضاء ليصل إلى 1.1 تريليون دولار عام 2040 و2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.

يأتي ذلك فيما أكد سمو ولي العهد في حديث له مؤخرًا أن تنويع إيرادات المملكة أمر مهم وحيوي يعمل عليه صندوق الاستثمارات العامة من خلال دعم قطاعات جديدة ومنها الفضاء، وبيّن سموه أن لقطاع الفضاء أثرًا مباشرًا على الاتصالات والتقنية وهو مرتبط بالكثير من القطاعات مثل: البيئة، والنقل، وغيرها، وسيكون ممكِّـنا أساسيًا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب.