إسرائيل تكشف هدف زيارة وفد أمني إلى المغرب قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب حوار له مع جريدة "هسبريس" المغربية، قال غوفرين: إن زيارة الوفد الامني إلى المغرب تأتي من أجل وضع اللمسات الأخيرة بخصوص إطلاق الخط الجوي بين البلدين.

وقال: "كما تعلمون، إسرائيل والمغرب وقعا اتفاقا يقضي بتنظيم رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وكان من المفترض أن تبدأ الرحلات المباشرة في بداية شهر إبريل/ نيسان المقبل، لكن تم تأجيل موعد انطلاقها بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: "نحن نتوقع زيارة وفد إسرائيلي رسمي قريبا إلى المغرب لمباشرة استشارات ومناقشات مع الجانب المغربي بهذا الشأن".

وردا على سؤال عن طبيعة الوفد وهل ستكون وزيرة السياحة على رأسه، نفى غوفرين قائلا: "لا... الأمر يتعلق بوفد إداري وأمني من أجل ترتيب كل الإجراءات المتعلقة بهذه الرحلات الجوية على مستوى الموظفين طبعاً".

وبخصوص تصوره لما تم من تطبيع بين إسرائيل والمغرب أوضح غوفرين أن المقصود هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، قائلا: "كما هو معروف العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الإسرائيلي والمغربي كانت ومازالت مستمرة لمدة طويلة، ولهذا السبب نعتبر الأمر بمثابة استئناف للعلاقات وليس إقامة علاقات بين البلدين".

وردا على سوال عن موعد الافتتاح الرسمي لمكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، توقع القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، افتتاح مكاتب الاتصال بشكل رسمي في تل أبيب والرباط في الفترة القادمة، أي بعد أسابيع.

وحدد غوفرين الموعد اكثر حينما قال: أعتقد أن الافتتاح سيتم بعد عيد الفصح اليهودي.

يشار إلى أن المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى المغرب على متن أول رحلة تجارية بين تل أبيب و الرباط، وجاءالإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلي الدول الثلاث.