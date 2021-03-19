محافظ جنوب سيناء يتوقع استئناف الرحلات السياحية الروسية الصيف المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - طابا - سبوتنيك. وقال فودة لوكالة سبوتنيك: "لدي انطباع جيد (من المحادثة مع المتخصصين الأمنيين الروس). واستنادا لنتائج التدقيق .. نتوقع (استئناف رحلات الطيران المستأجرة من روسيا) في الصيف، ولكن هذا القرار لا يمكن أن يتخذ إلا من قبل الرئيس الروسي".

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ووفقا لفودة، أولت سلطات البلاد، في السنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا بالمسائل الأمنية في مطارات المدن السياحية، ووضعت جميع المعدات الإضافية اللازمة التي أوصى بها المفتشون الروس".

وأضاف: " كل شي تم كما هو الحال في [المطارات الروسية]؛" مشيرا إلى أن سلطات البلاد "استكملت بشكل كامل بناء جدار أمني حول شرم الشيخ".

وتحتفل السلطات المصرية في هذه الأيام رسميًا بالذكرى الثانية والثلاثين لعودة منتجع طابا الصغير، الواقع على الحدود مع إسرائيل، للولاية القضائية المصرية. ووصل وفد حكومي كبير من القاهرة لحضور مراسم رفع العلم المصري في طابا".

وبحسب رئيس إقليم المنتجعات في مصر، والتي تضم أماكن شهيرة لقضاء العطلات مثل مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، كما أن الزيارة الأخيرة لخبراء أمن الطيران الروس تركت "انطباعًا مشجعًا".

ووصل خبراء أمن الطيران الروسي إلى مصر في الفترة من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط لفحص الأمن في مطارات المنتجعات المصرية. وجاءت الزيارة في إطار الإجراءات التي اتخذتها روسيا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة والعادية. وأجريت آخر عملية تفتيش في يناير/ كانون الثاني 2020، وبعدها توقفت بسبب جائحة كورونا، وبعد ذلك توقفت المطارات في مصر عن العمل لعدة أشهر.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام المصرية في فبراير/شباط عن اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر اعتبارًا من 28 مارس/ آذار. ولكن الوكالة الحكومية الروسية للنقل الجوي لم تؤكد هذه المعلومات.

وكانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية مازال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الأمان التي تتبعها المطارات المصرية.