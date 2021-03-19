البحرين تعلق على استهداف "أنصار الله" لمصفاة الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الأيام" عن الخارجية البحرينية قولها: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

© REUTERS / Maxim Shemetov

ووصفت الوزارة ما حدث بأنه "عمل عدائي ممنهج يعكس إصرار هذه الميليشيات الإرهابية على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية في المملكة في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الخارجية البحرينية "موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تهدد الأمن والسلم الاقليمي"، على حد وصفها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الطاقة أن الهجوم وقع عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف "ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت صباح اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية استهدفت شركة أرامكو السعودية.