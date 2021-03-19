وزير الصحة اليمني: نفاد أسطوانات الأكسجين ومراكز عزل كورونا تصل لطاقتها القصوى

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال بحيبح، عبر حسابه على "تويتر": "أسطوانات الأكسجين وأجهزة العناية نفدت لدينا وغرف العناية في مراكز العزل وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، ساعدونا لنساعدكم".

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ودعا وزير الصحة اليمني، إلى "الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام وارتداء الكمامات والابتعاد عن المرضى المشتبهين بحالات كورونا".

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة اليمنية أعلى حصيلة إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بلغت 91 حالة، إضافة إلى 10 وفيات.

وقالت الصحة اليمنية، في بيان، اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، إن "الفرق الطبية سجلت 34 إصابة جديدة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، و31 إصابة في محافظة حضرموت (شرقي البلاد)، و11 في محافظة تعز (جنوب غربي)، و10 إصابات في محافظة المهرة (شرق)، وثلاث إصابات في محافظة شبوة (جنوب شرقي)، وإصابتين في محافظة لحج (جنوب)".

وأضافت: "توفيت 10 حالات، 6 منها في حضرموت، وأربع في تعز والمهرة".

​وأكدت اللجنة "شفاء 9 حالات توزعت بـ 4 في حضرموت، وثلاث في شبوة، وحالتين في عدن، ما يرفع عدد الحالات التي تعافت منذ ظهور الوباء إلى 1529".