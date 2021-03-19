شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: البابا فرانسيس أكد دعمه لإعادة إعمار الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أكد دعمه لإعادة إعمار الموصل وضرورة تعبئة الجهود الدولية من أجل ذلك.



وقال صالح - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الجمعة، : "إن تحرير الموصل كان جهدًا عراقيًا عظيمًا، ومن شارك في ذلك يجب أن يقدر عاليًا، وكل أطياف الشعب ساهمت في ذلك، القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة، وكذلك قوات التحالف".