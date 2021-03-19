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الرئيس العراقي: البابا فرانسيس أكد دعمه لإعادة إعمار الموصل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أكد دعمه لإعادة إعمار الموصل وضرورة تعبئة الجهود الدولية من أجل ذلك.


وقال صالح - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الجمعة، : "إن تحرير الموصل كان جهدًا عراقيًا عظيمًا، ومن شارك في ذلك يجب أن يقدر عاليًا، وكل أطياف الشعب ساهمت في ذلك، القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة، وكذلك قوات التحالف".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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