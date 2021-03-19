شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح ميزة جديدة مرتقبة لـ«تويتر» تتعلق بتشغيل مقاطع «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني سعد الضاوي، عن ميزة جديدة تعتزم إطلاقها شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” تتعلق بتشغيل الفيديوهات بموقع “يوتيوب”.
وأوضح “الضاوي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الميزة الجديدة تتمثل في تشغيل فيديوهات موقع “يوتيوب”، على منصة “تويتر” دون الحاجة إلى الذهاب إلى رابط الفيديو مثلما كان يحدث من قبل.
وأكد أن الميزة الجديدة تمكن مستخدم “تويتر” من تشغيل أي فيديو “يوتيوب” بالتايم لاين، دون الحاجة لدخول الموقع.
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