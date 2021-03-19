شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الشثري» يوضح حكم نقل الدم من غير مسلم إلى مسلم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حُكم نقل الدم من شخص غير مسلم إلى مسلم.
وقال الشثري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن نقل الدم من غير مسلم إلى مسلم جائز ولا حرج فيه، مبيناً أن نقل الدم في هذه الحالة من الضروريات، حيث لا ينقل الدم من شخص لآخر إلا في وقت الضرورة.
واستشهد بقوله تعالى: “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه”، مضيفاً أن بقاء حياة الإنسان وزوال ما به من الحالات المرضية الشديدة من الضرورات التي يباح فيها التبرع بالدم.
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