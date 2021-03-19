بعد أنباء عن قيام جنود أتراك بمنع سوريين من العودة إلى قراهم... الجيش التركي يصدر بيانا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة "الأناضول" التركية، استمرار عملياتها في قرى "معلق" و"جهبل" و"صيدا" في محافظة الرقة السورية.
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ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أجنبية بمنع الجنود الأتراك مواطنين سوريين من العودة إلى قراهم "لا تعكس الحقيقة على الإطلاق".
وأشارت الدفاع التركية إلى أنها لم ترصد أي مظاهر للحياة المدنية خلال تمشيطها القرى الثلاث، ولفتت إلى وجود عدد من الأنفاق والألغام والمتفجرات في هذه القرى خلفها "ي ب ك/ بي كا كا"، بحسب المصدر.