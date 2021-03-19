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بالتنسيق مع الكويت... السعودية تحبط محاولة تهريب 3 ملايين قرص مخدر

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دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء "واس"، مساء اليوم الجمعة، عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم - بتوفيق الله - إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين".

وذكرت الوكالة أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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