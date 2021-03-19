"التصدي 4"... البحرية السعودية تتأهب لحدث مهم الأحد المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن القوات البحرية الملكية، أنهت كل الاستعدادات لانطلاق التمرين البحري المشترك (التصدي 4)، الذي سينطلق الأحد المقبل.

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وينطلق التمرين، بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع حرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة "أرامكو" السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الجبيل.

ويستمر التمرين مدة خمسة أيام، بهدف رفع الجاهزية والاستعدادات لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة.

كما يهدف التمرين إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، كذلك توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات وإيصالها إلى مركز العمليات.