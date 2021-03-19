الجيش الأردني ينتشر على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "عمون"، بأن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بدأ الانتشار منذ أمس الخميس، على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

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وتأتي عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة، وزيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال المرحلة الحالية.

كما جاء الانتشار تزامنا مع القرارات الحكومية الجديدة، المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، لضمان تقّيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.

ويبدأ قرار الحظر الشامل لهذا الأسبوع، من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم غد السبت، ويستثنى من الحظر الشامل الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.