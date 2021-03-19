"بادرة طيبة"... مصر تعلق على قرار تركيا بشأن القنوات المعادية للقاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع قناة "الغد" المصرية، وصف هيكل هذه الخطوة بأنها "بادرة طيبة" من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

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وأضاف هيكل أن "صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية".

وتابع: "من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".

وأكد وزير الدولة للإعلام أن