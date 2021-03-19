"بادرة طيبة"... مصر تعلق على قرار تركيا بشأن القنوات المعادية للقاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع قناة "الغد" المصرية، وصف هيكل هذه الخطوة بأنها "بادرة طيبة" من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.
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وتابع: "من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".
وأكد وزير الدولة للإعلام أن
"مصر دولة لا تعادي أحدا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة".