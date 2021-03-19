شكرا لقرائتكم خبر عن عون يشدد على ضرورة وقف المضاربات ووضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الرئيس اللبنانى ميشال عون حاكم مصرف لبنان بضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفى ووضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية فى المنطقة. وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد عقد اليوم اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحى للاطلاع على الاجراءات التى اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية.

وأبلغ حاكم مصرف لبنان الرئيس عون، أن المصرف المركزى قرر إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الإساسى للسعر الحقيقى للسوق.

ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضًا السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقى على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة.