شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تحبط عملية تهريب نفط خام فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق ، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب 36 ألف لتر نفط خام في محافظة كركوك، وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن عملية الضبط تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تحرك صهريج محمل بـ 36 ألف لتر نفط خام مهرب، ترافقه سيارة لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك".