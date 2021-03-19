شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام يستقبل المصلين فى أول صلاة جمعة بشهر شعبان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المسجد الحرام، وافديه من المصلين لأداء صلاة الجمعة، في أول يوم جمعة من شهر شعبان، وأجريت صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة فى المسجد الحرام، مع تطبيق المصلين الإجراءات الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور تواجد المصلين فى المسجد الحرام مع تطبيق اجراءات التباعد والفصل بين صفوف المصلين.

وتحدث الشيخ فيصل غزاوى، خطيب الجمعة من المسجد الحرام، في خطبته الأولى عن كثرة النعم، كما ذكر المصلين بفضائل شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام.



صلاة الجمعة



صلاة الجمعة من المسجد الحرام

واختتم فضيلته خطبته الثانية عن فضل صيام شعبان، قائلا: "جاء في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ لم أرَك تصومُ من شهرٍ من الشُّهورِ ما تصومُ شعبانَ قال: (ذاك شهرٌ يغفُلُ النَّاسُ عنه بين رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين وأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ)، فها هو ذا شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام، معللا ذلك بأن الناس تغفل عنه".



أداء الصلاة



جانب من الصلاة

وأدى المصلون فى المسجد الحرام صلاة الجمعة وسط تطبيق إجراءات صارمة تشرف عليها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وانتشر عمال رئاسة الحرمين وسط صفوف المصلين لمتابعة تطبيق المصلين إجراءات الوقاية من كورونا خلال خطبة الجمعة.



الخطيب على المنبر



صلاة الجمعة من الحرم

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، صور من وفود جموع المصلين في المسجد الحرام وهم يؤدون صلاة الجمعة ويستمعون إلى الخطبة وسط تطبيق حازم للإجراءات، إضافة إلى صورة علوية ترصد جانب من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كورونا المستجد.