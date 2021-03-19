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تركيا تفرض الإقامة الجبرية على قيادات الإخوان وتطالب قنوات الجماعة بوقف الهجوم على مصر ودول الخليج

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - كشفت مصادر أن نائب رئيس الإستخبارات التركية عقد اجتماع مع قيادات جماعة الإخوان في تركيا امس الجمعة .

وأكدت قناة “العربية ” أن المفاوضات تشمل أموال واستثمارات الإخوان في تركيا والتشاور حول ملف الإعلام الإخواني في تركيا حيث ترجح مصادر أن تحسم أنقرة مستقبل هذه القنوت نهائياً يوم السبت المقبل .

وأشارت أن المحاداثات طلبت من قنوات الإخوان وقف الهجوم على مصر ودول الخليج ، وكذلك سيناقش ملف تجنيس قيادات الإخوان بالتزامن مع وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية ومنع تحركاتهم إلا بأوامر السلطات التركية .

كما طلبت السلطات التركية بتقييد تحويلات مالية لقيادات إخوان في تركيا لحين الموافقة على الشروط التي وضعتها السلطات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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