شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تُحبط تهريب «كوكايين» داخل «أحشاء مسافر» بمطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أحبطت الهيئة العامة للجمارك، محاولة تهريب 255,96 جرام من مادة الكوكايين، في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وأوضحت الجمارك، أن الكمية المهربة عُثر عليها مخبأه داخل أحشاء أحد القادمين إلى المملكة.

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