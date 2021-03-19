شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يروي قصة مؤلمة لحالة وفاة بسبب «كورونا».. ويُعلق: أرجوك خذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تفاصيل قصة مؤلمة مرت عليه لأحد الأشخاص وكان والد هذا الشخص هو الضحية.
وقال الربيعة عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-“.
وأضاف وزير الصحة: “تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي”، واختتم تغريدته موجهاً نصيحة للجميع : “لكل فرد، أرجوك من القلب خذ الخطوة خذ اللقاح” .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 240 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يروي قصة مؤلمة لحالة وفاة بسبب «كورونا».. ويُعلق: أرجوك خذ اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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