"أنصار الله" تهاجم بـ6 طائرات مسيرة شركة "أرامكو" في الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة".

وأضاف أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية".

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وتعهد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" بـ"استمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار".

كما دعا كافة الشركات الأجنبية والمدنيين السعوديين إلى "الابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات التابعة للحوثيين".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.