باحث سياسي يستبعد اقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القارح في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، إن التهديد بالحرب الأهلية "حجة دائمة"، موضحا أنه "كلما كان هناك خطر على السياسيين هددوا بالحرب الأهلية"، مؤكدا أنه "لم يعد مقبولا أن نضع الحرب لخوف الناس".

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وأوضح أن "الصراع الأمريكي الإيراني يعد العائق الأبرز الذي يقف حائلا أمام تشكيل الحكومة اللبنانية"، لافتا إلى الأسباب الداخلية التي تتمثل في "رغبة جبران باسيل في ضمان ثلث تشكيلة الحكومة لكي يستطيع إسقاط الحكومة أو رفض أي مشروع وهو ما يرفضه الرئيس سعد الحريري لأنه مسؤول أمام الشعب ومجلس النواب".

وكان سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف قد قال إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وذلك بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

بينما دعا الرئيس عون الحريري إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

ورد الحريري، قائلا إنه إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على التشكيلة التي قدمها للحكومة، فإن على الرئيس أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

في الوقت نفسه حذر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من معلومات أكيدة تشير الى أن هناك جهات خارجية وبعضها داخلية تدفع للحرب الأهلية في لبنان.

وشدد على أن "حزب الله"، "ليس في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تأليف حكومة أو إصلاح وضع اقتصادي أو مالي"، داعيا إلى عدم الذهاب إلى اقتتال داخلي".