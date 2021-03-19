توقيف شخص يروج لعملة سورية مزورة في حماة

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الوزارة عن ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي، في حماة، متعلقة بوجود مبالغ مالية مزورة في منزل أحد المواطنين في قرية (دير شميل) بحماة. وبعد التحري ألقي القبض عليه، وعثر في منزله على الأوراق النقدية المزورة.

وأوضحت الوزارة أن الأوراق المزورة هي" 23 ورقة من فئة الدولار الأمريكي، ومبلغ (3.985.000) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ليرة سورية مزورة، جميعها من فئة الـخمسة آلاف الجديدة، ومبلغ خمسة ملايين وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية من فئة الألفين ليرة سورية، وشهادة جامعية باسمه "مزورة" صادرة عن الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المبالغ المزورة وترويجها.

وأشارت الوزارة إلى أنها صادرت المبالغ والوثائق المزورة، ولفتت إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص .

يذكر أن مصرف سوريا المركزي أعلن طرح أوراق نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق نهاية الشهر الأول من هذا العام، لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية.