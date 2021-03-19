وزير الخارجية التونسي يلتقي نظيره الفرنسي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن موقع وزارة الخارجية الفرنسية أن جان إيف لودريان استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية في باريس عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الخميس 18 مارس 2021.

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وأتاحت المقابلة فرصة لتقييم الأزمة الصحية والمحاور الرئيسية للشراكة الكثيفة التي توحد فرنسا وتونس، ولا سيما الدعم الذي قدمته فرنسا لتونس لمكافحة تداعيات وباء كوفيد 19.

وذكر الوزير الفرنسي باستعداد فرنسا الكامل لدعم خطة العمل التي تضعها السلطات التونسية من أجل إصلاح الاقتصاد التونسي.

وناقش الوزيران التعاون الثنائي في المجال الأمني، ولا سيما مكافحة الإرهاب، في الذكرى السادسة لهجوم باردو، كما ناقشا تعزيز تعاوننا في قضايا الهجرة، لا سيما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

في السياق ذاته، استعرض الوزيران الوضع في ليبيا وأهم القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف. وناقشا التحضير لقمة الفرنكوفونية المقرر عقدها في جربة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأتاح هذا الاجتماع التحضير للمجلس الأعلى للتعاون الذي سيعقد قريبًا في تونس.