في لقاء سري.. صحيفة عبرية: رئيس الشاباك ينقل للرئيس الفلسطيني رسالة شديدة اللهجة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، بأن أرغمان نقل رسالة تحذير إسرائيلية شديدة اللهجة إلى (أبو مازن) ترتبط بثلاثة قضايا "خرجت تماما عن السيطرة" - على حد قوله.

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وذكرت القناة أن الملفات الثلاثة هي، جهود السلطة الفلسطينية بشأن التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ونية حركة فتح خوض الانتخابات للمجلس التشريعي في مايو/ أيار المقبل في قائمة مشتركة مع حركة حماس، أما الملف الثالث، فيتعلق بالاتفاق المتوقع حول تشكيل حكومة مشتركة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه بالتوازي مع رسالة الجنرال نداف أرغمان، رئيس جهاز الشاباك، وصل ممثل عن الإدارة الأمريكية سرا إلى المقاطعة في مدينة رام الله، وقام بتسليم الرئيس الفلسطيني، رسالة تحذير مشابهة.

ولفتت إلى وجود مخاوف لدى الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، من احتمال أن تؤدي المفاوضات بين "فتح" و"حماس" المقامة في القاهرة إلى تعزيز مكانة "حماس" في الضفة الغربية وحصولها على بعض الحقائب الوزارية أو الميزانيات في الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وتم تحديد يوم 22 مايو/آيار المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ويوم 31 يوليو/تموز المقبل للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021.