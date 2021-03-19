شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تعلن عودة 160 مواطنًا من ليبيا بعد اتصالات مكثفة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إلى العاصمة النيجيرية ابوجا، اليوم الجمعة، 160 نيجيريا كانت قد تقطعت بهم السبل في ليبيا، وأكدت مصادر نيجيرية أن اتصالات مكثفة قد جرت مع السلطات المعنية في طرابلس لإنهاء مشكلة العالقين النيجيريين في ليبيا وقد نجحت تلك الاتصالات في استعادتهم عبر طائرة مستأجرة إلى العاصمة النيجيرية.

وقال بولاجى اكينريمى مدير السلك القنصلي في الخارجية النيجيرية، في مقابلة مع شبكة "ايه اى تى" الإخبارية النيجيرية المستقلة، صباح اليوم، إن العالقين النيجيريين القادمين من ليبيا هم 98 بالغًا و62 قاصرًا.

وبحسب التليفزيون النيجيري، فقد أمرت السلطات الصحية بإيداع المواطنين العائدين بمعسكر عزل احترازي مدته أسبوعين في إحدى المناطق الطبية النيجيرية المخصصة لعزل المشتبه في إصابتهم بـ"كورونا" من القادمين من خارج البلاد، وذلك وفقًا للبروتوكول الخاص بمواجهة "كورونا" الذي تطبقه السلطات النيجيرية بتدقيق بالغ.