شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المصلين للمسجد النبوى لأداء صلاة التراويح فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبدالرحمن السديس، خطة وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوى لموسم رمضان 1442هـ. وفق صحيفة عكاظ.

وأكد خلال التدشين ضرورة مواصلة النجاحات التى تحققت منذ بدء المتطلبات والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتسخير المنجزات فى تطوير وتجويد منظومة خدمات المسجد النبوى بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة.

وتتكون خطة شهر رمضان المبارك لهذا العام من تمهيد وملامح ومستجدات وبرامج ومستهدفات وبدائل وطوارئ وإدارة أزمات لشهرى شعبان ورمضان، وتنفيذ الاستعدادات خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

ووضعت جميع المعلومات والمستهدفات فى الخطة بالمقارنات التراكمية بين الأشهر التى تسبق شهر رمضان، وبطرق تراعى تأثر البرامج والمستهدفات بالتوجيهات المستجدة وكثافة حركة الزوار والمصلين بالمسجد النبوى، وأن موسم هذا العام استثنائى فى ظل جائحة كورونا، حيث يتسم بالحضور النسبى وفق الإجراءات الاحترازية.

هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية القصوى في ظل الإجراءات الاحترازية: 45000 مصل، ويضاف للطّاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة والتي تستوعب 15000 مصل، والطاقة التشغيلية الإجمالية للمصلّين خلال شهر رمضان 60000 مصل فى وقت واحد.

أما الطاقة الاستيعابية لعموم المسجد النبوي قبل جائحة كورونا بسطحه وساحاته تبلغ 350.000 مصل باستثناء الساحة الجنوبية العرضية، وتستوعب الساحة الغربية الجديدة 96.000 مصل، وبذلك تكون نسبة التشغيل المخطط لها في رمضان هذا العام 1442هـ 13% من كامل الطاقة التشغيلية للمسجد النبوي وساحاته.

ونصت الخطة على استمرار تنظيم أماكن أداء الصلوات المفروضة بحيث يكون الأئمة والمؤذنون والقيادات والموظفون في الحرم القديم، إضافةً للعمّال الذين تنحصر أعمالهم فى الحرم القديم.

كما يؤدي المصلون الصلوات المفروضة فى الحصوات ونواحى المسجد النبوى وسطحه وساحاته وفق خطّة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الخطة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك واستمرار تخصيص الحرم القديم للأئمة والمؤذنين والقيادات والموظفين والعمال الذين تنحصر أعمالهم في الحرم القديم، باﻹضافة للزوار والمصلين في الروضة الشريفة من خلال التصاريح الصادرة عبر تطبيق توكلنا والمسجلين في تطبيق اعتمرنا.

ويغلق المسجد النبوى بعد صلاة التراويح بنصف ساعة ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.