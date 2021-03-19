شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق وصول الفلسطينيين للأقصى لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، حواجز حديدية على مداخل البلدة القديمة من القدس وأعاقت وصول المواطنين الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال منذ عدة أسابيع يضيق على المقدسيين في البلدة القديمة ويمنعهم من التحرك بحرية بحجة منع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن الاحتلال يسعى من وراء تلك الحواجز وعمليات التنكيل لتقليل عدد المصلين الواصلين الى المسجد الاقصى المبارك.