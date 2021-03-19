الموافقة على تصنيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا المصري "كوفيفاكس"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، مساء الخميس، أول صور لعبوات اللقاح المصري تمهيدا لبدء إجراء التجارب السريرية عليه.

وقال فايق: "مصر تسير بخطى ثابتة وتشارك العالم في التوصل إلى لقاح كورونا".

وأضاف الإعلامي المصري أن "هيئة الدواء المصرية منحت الترخيص لمصنع لإنتاج العينات الأولى التجريبية".

وأشار إلى أن "مصر سوف تكون أول دولة في الشرق الاوسط تتوصل إلى لقاح كورونا بسواعد مصرية 100%".

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وذكر أن "دراسة وبحث اللقاح المصري تم نشرها في دورية علمية عالمية متخصصة، حيث أثبتت فاعليته في مرحلة التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قالت، يوم الأربعاء، إن بلادها ستستلم 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس/آذار الجاري.

وقالت إنه من المتوقع أيضا أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو/أيار المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وأعلنت مصر، أمس، عن

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 148823 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 642 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 41 حالة وفاة pic.twitter.com/9174bmkAMk — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 18, 2021

إيجابية جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة.