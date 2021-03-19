الجزائر... مسؤول يكشف حقيقة تعرض البلاد لـ "تسونامي"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد أكد عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الجزائرية، أن بلاده غير معرضة لخطر تسونامي.

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وقال: "لا يوجد تسونامي لا الآن ولا مستقبلا، نظرا للتشكيلة الجيولوجية للجزائر، وهذه إشاعات واخبار مغلوطة كاذبة".

وعن زلزال "بجاية" الذي ضرب البلاد مؤخرا أكد المسؤول الجزائري أنه يقع ضمن النشاط الزلزالي العادي نظرا لموقع الجزائر الجغرافي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال "ظاهرة طبيعية عادية نتأقلم ونتعايش معها، دون هلع ولا خوف بل بثقافة وقائية".

ولفت إلى إن قوة الزلزال بلغت 5.9 متوسطة مقارنة بزلزال الشلف 7.2 وبومرداس 6.8 وهي زلازل ذات خطر مرتفع.

ودعا إلى عدم الخوف من الهزات الارتدادية، بل العكس لأنها تجنبنا الهزة الواحدة المرتفعة وهي طاقة محررة.

وأكد أن النشاط الزلزالي الكثيف في ولايات الوطن ظاهرة طبيعية بسبب الموقع الجغرافي.

يشار إلى أن المرصد الأمريكي للمسح الجيولوجي، كان قد أعلن أمس الخميس، عن وقوع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري.

وقال التلفزيون الجزائري إن هزة أرضية وقعت على بعد 28 كلم شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن الهزة شعر بها سكان عدة ولايات من الشرق والوسط.

وقالت الحماية المدنية بولاية بجاية الجزائرية إنه على إثر الهزة الأرضية تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض السكنات وانهيار جزئي لبناية قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية.