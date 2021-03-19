الجزائر... 6 هزات أرضية تضرب إحدى الولايات

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، بأن هذه الهزات الست تابعة للزلزال المسجّل في ولاية بجاية، صباح أمس الخميس، والذي وقع في حدود الساعة 01و04، والذي بلغت شدته 5.9 درجات.

وحسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، فإن الهزات الـ 6 سجلت جميعها شمال شرق مدينة كاب كربون.

وبلغت شدة أقوى هزة 4.4 درجات، تم تسجيلها في حدود الساعة 17 :21، من نهار أمس الخميس، وحدد مركزها بـ29 كلم شمال شرق كاب كربون.

سبق أن أفادت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، بأن المستشفيات في ولاية جيجل استقبلت 60 مواطنا غالبيتهم مصابون بالهلع والصدمة، جراء الزلزال الذي ضرب الولاية.

وقال عبد القادر كلكال والي جيجل، (إحدى ولايات الشرق الجزائري) في اتصال مع "النهار"، إنه "تم فتح الإذاعة المحلية، وكان هناك تواصل مع المواطنين عبرها"، مشيرا إلى أن "مستشفيات الولاية استقبلت 60 مواطنا أصيبوا بهلع جراء الزلزال".

حسب موقع الحماية المدنية، في الجزائر، على فيسبوك، شعر سكان 12 ولاية في وسط وشرق البلاد، بهزة أرضية، مؤكدا أنه "لم تخلف أي خسائر بشرية، وتم إجلاء شخص أصيب بجروح خفيفة بالإضافة إلى تسجيل حالات من الهلع وسط السكان الذين غادروا منازلهم".

ونقلت "النهار" أن والي جيجل انتقل إلى المستشفى، حيث تم استقبال 60 مواطنا، اكثرهم كان يعاني من حالة هلع وصدمة.

وأوضح: "بعد حوالي ساعة ونصف الساعة عاد المواطنون إلى منازلهم، وبقي منهم فقط امرأة و3 رجال".