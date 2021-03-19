شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن اعتقال إرهابى بكركوك والعثور على أسلحة لداعش فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق اليوم الجمعة اعتقال أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في الحويجة بمحافظة كركوك، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (المرة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، وتمت إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".