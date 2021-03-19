الكاظمي يطالب المفوضية العليا العراقية بحسم انتخابات المغتربين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوراء العراقية، نشرته وكالة الانباء العراقية "واع"، فقد وجه الكاظمي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.

© Sputnik . Sarah Noreddine

وفي البيان، أكد الكاظمي على ضرورة حسم الموضوع إما بإجرائها أو عدم إجرائها، أو جعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين.

يشار إلى أن انتخابات المغتربين في العراق محل جدل قديم، منذ انتخابات 2018، حيث سبق للبرلمان العراقي أن صوت لإلغاء انتخابات المغتربين، وذلك في مايو/ أيار 2018.

جدير بالذكر أن الانتخابات العراقية كان مقرر لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء 19يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.