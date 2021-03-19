صحيفة: السعودية تضع شرطا مفاجئا أمام حجاج هذا العام

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية نقلا عن مصادر لها، أن وزارة الصحة السعودية ستشترط

"إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد منمنظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع".

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ووفقا للمصادر، فإن الضوابط تتضمن أيضا حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.

وأكدت المصادر أن الضوابط "تتضمن كذلك إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة".

كما شددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرّفة مسبقا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل.

ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء في مناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.