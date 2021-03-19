روحاني يبعث رسالة إلى أمير قطر.. ما مضمونها؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني بوده، أن حسن روحاني بعث رسالة إلى تميم بن حمد، أكد فيها أن "إيران وقطر تهدفان الى إرساء حوار جماعي، وتحقيق منطقة قوية وآمنة على أساس التفاهم والتعاون".

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وقال دهقاني بوده:

قدمت اليوم إلى المسؤولين بوزارة الخارجية القطرية، رسالة الرئيس حسن روحاني الجوابية على رسالةأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي نقلها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وزير الخارجية القطري) إلى طهران.

وتابع السفير الإيراني في قطر، أن الغرض من الرسالة يتعلق بأن هدف البلدين هو إرساء الحوار الجماعي، وتحقيق منطقة قوية وآمنة على أساس التفاهم والتعاون.

سبق أن التقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمقر الديوان الرئاسي في طهران، في 15 شباط/فبراير الماضي، حيث سلم رسالة خطية من أمير قطر إلى الرئيس روحاني.