ضاحي خلفان يكشف عن دور جديد لإسرائيل في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر خلفان تغريدة جديدة له، أمس الخميس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر من خلالها أن أمريكا أسندت دعمها للحلفاء في الشرق الأوسط لإسرائيل، إما لكونها عاجزة أو لأنها تريد تبادل الأدوار.

وأوضح خلفان أنه في الحالتين إسرائيل أجدر بلعب هذا الدور عن أمريكا، في ظل تراجع القوة العظمى إلى الخطوط الخلفية لتحل ثانيا بعد الصين العملاقة، بدعوى أن الصين لا تحارب وسياستها قمة في العقلانية.

وفي تغريدة أخرى له، قال ضاحي خلفان:

إن إيران نجحت في قتل العرب بالعرب، أحضرت الحطب وأشعلت النار.

ونشر خلفان تغريدات عدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، هاجم فيها إيران، مدعيا "أن العرب يقفون موقفا محيرا من إيران، فبإمكانهم فعل الشيء نفسه".

وتابع خلفان "إيران فيها من المعارضة السنية والشيعية ما يمكن أن يُدعم فيها أركان الملالي، لكن سياسة العرب لا تعمل على نفس النمط الإيراني، وبالتالي فإن إيران تستغل ذلك"، معتبرا أن "إيران لا تخوض حربا على العرب ولكنها تجند عربا على العرب".

واستطرد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قائلا: