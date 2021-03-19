الحكومة المصرية تكشف عن تجربة زراعية ناجحة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم الجمعة، بأن مصر نجحت رسميا في إنتاج تقاوي محلية، مكنتها من إنتاج أول فدان طماطم بهذه التقاوي الجديدة، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك ضمن المشروع القومي لإنتاج البذور والهجن.

ونقل الموقع على لسان الدكتور وهبة الجزار، المشرف على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة المصرية، أن الصنف تجاوز 60 طن والارتفاع أكثر من 4 أمتار، مشيرا إلى أن الصنف يتحمل الأجواء المناخية المختلفة، ويقاوم الإصابة بالأمراض.

وأكد الجزار أن عدد الأنواع التي نجحت الوزارة في إنتاجها بلغت 10 أصناف، وهي الطماطم والخيار والباذنجان وغيرها من الخضروات الرئيسية بخلاف البقوليات، موضحا أنه تم تسجيل 23 صنفًا في سنة 2020، وصنف فاصوليا يدعي "دقي 17"، وحاليًا جار إنتاج صنف يدعى "حورس" هجين خيار صوب.