شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ إغلاق شامل فى بيت لحم بالضفة الغربية لوقف تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت السلطات الفلسطينية، مساء الخميس، محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، وفرضت قيودا داخلية وخارجية لوقف تفشي فيروس كورونا داخل المحافظة، وقالت الشرطة الفلسطينية، إن "المؤسسة الأمنية فى محافظة بيت لحم باشرت تنفيذ قرار المحافظ القاضى بالإغلاق الشامل للمحافظة، من مساء الخميس حتى صباح الأحد المقبل"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة أنها "بدأت تشديد الإجراءات الوقائية لمنع الحركة من خلال وضع الحواجز، وانتشار مكثف لقوات الأمن، والحد من التنقل على مداخل المحافظة، وفصل المدن الرئيسية عن بعضها البعض"، كما أنها توعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات الصادرة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول".

بدورها، حذرت وزارة الداخلية بقطاع غزة من "تساهل المواطنين في التعامل مع الإجراءات الوقائية اللازمة"، مطالبة إياهم باتخاذ كافة سبل الوقاية في ظل ارتفاع عدد الإصابات في القطاع، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، مساء الخميس، إنه " فى حال استمر منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع في القطاع، فإن الوزارة ستتخذ إجراءات أكبر في المرحلة المقبلة.

وأضاف البزم: "كل السيناريوهات قائمة، فلا نستطيع الاستمرار بالإجراءات بوتيرة واحدة، ونتخذ الإجراءات بناء على تقييم الحالة الوبائية"، وتابع: "لم نتخذ بعد قرارا بإغلاق أي قطاعات، ولكن الأمر مرتبط بمدى التزام المواطنين".