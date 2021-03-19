شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: الحظر الجزئى والشامل ساهم فى تقليل نسب الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، أن الحظر الجزئي والشامل ساهم في تقليل نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقالت عضو الفريق الطبي التابع للوزارة الدكتورة ربى فلاح حسن، في تصريح لقناة (السومرية نيوز)، "إنه رغم أعداد الإصابات إلا أن الحظر الجزئي والشامل بدوره ساهم في تقليل نسب الإصابات التي كان من المتوقع أن تكون أكثر حسب توقعات خبراء الصحة العامة في وزارة الصحة"، وأضافت أنه من الممكن أن نشهد زيادة أكثر في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن فرقا صحية من وزارة الصحة ستقوم بحملات كبيرة لفرض الغرامات بحق كل الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامات والمحلات أو المطاعم التي لا تلتزم بالشروط الصحية وبقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.. وسيكون هناك تقييم لمستجدات الموقف الوبائي قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم،الثلاثاء الماضى، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، من بينها فتح الأسواق والمطاعم والمقاهى، وفق الشروط الصحية، بعد 22 مارس الجارى.

وقال ناظم - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم"، مؤكدا أن الكوادر الصحية تبذل جهودا كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها".



وأضاف أن حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملا.