شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالسعودية والبحرين ومائل للحرارة بالإمارات والكبرى بالكويت 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج استقرار فى درجات الحرارة ، فمن المتوقع أن تشهد السعودية طقس مستقر على معظم مناطق المملكة ، أما الامارات فتشهد طقس غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً ، وطقس معتدل في البحرين، وفى الكويت العظمى 31 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالى والأوسط بسرعه 18-40كم ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 20-44كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-36 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية – جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية مساءً 10 - 20 تصل إلى 35 كم س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثانى عند 04:18.

الجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثانى عند الساعة 21:48 بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند 13:49 والمد الثانى عند الساعة 00:28 الجزر الاول عند الساعة 18:52 والجزر الثانى عند الساعة 07:39 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 39 23 50 10 دبــى 37 24 40 10 الشارقة 37 19 50 15 عجمان 38 20 40 10 أم القيوين 37 19 50 15 رأس الخيمة 34 20 40 20 الفجيرة 32 23 80 30 العين 38 25 25 10 ليوا 40 23 40 15 الرويس 39 25 50 25 السلع 39 24 55 20 دلما 37 25 65 25 طنب الكبرى 34 24 60 20 طنب الصغرى 34 24 60 20 أبو موسى 34 24 60 20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً مع بعض السحب و تصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة و تصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا و تحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن ثلاث إلى ست أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 20%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 31 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم ساعة .

ليلًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .