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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هذا الهاتف من آيفون لن يدعم واتساب

الجمعة 19 مارس 2021

الخليج 365

توقف تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية (الذي يضم أكثر من 2 مليار مستخدم) عن العمل على أحد هواتف آيفون الذكية.



واتضح أن التحديث الأخير لتطبيق المراسلات الفورية "واتساب" والمتوافر حاليا على متجر "أبل" قد أسقط الدعم عن نظام التشغيل "IOS9"، وبالتالي أصبح التطبيق لا يعمل على هاتف "آيفون 4 إس" الذي تم طرحه خلال عام 2011 أي منذ 10 سنوات.

ويطلب "واتسآب" من خلال أحدث نسخة له لهواتف "آيفون" (2.21.50) توافر نظام تشغيل "آي أو إس 10" أو إصدار أحدث، ونظرا لأنه لا يمكن تحديث هاتف "آيفون 4 إس" إلى نظام "آي أو إس 10" ، فلن يتمكن المستخدمون الذين لا يزالون يمتلكون هذا الهاتف تحديدا من استخدام التطبيق.

يشار إلى أن آخر مرة تم فيها تحديث تطبيق "واتسآب" لإزالة دعم للهواتف القديمة كانت في فبراير/ شباط 2020، وذلك من خلال إصدار أسقط دعم نظام تشغيل "آي أو إس 8".

ودائما ما ينصح تطبيق "واتسآب" كل مستخدمي الهواتف غير المدعومة منه بتصدير كل سجلات الدردشة الخاصة بهم، قبل أن يتوقف عن العمل تماما عليها.

تحديث واتساب الجديد

يعد تطبيق واتساب أحد أكبر التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك. ويبلغ عدد مستخدميه في مختلف أنحاء العالم حوالي 2.2 مليار، وهو التطبيق الأكثر تحميلاعلى الهواتف الذكية.

في أغسطس 2016، أجرى "واتساب" تحديثا رئيسيًا لسياسة الخصوصية لمشاركة بيانات المستخدم مع فيسبوك لكنه أتاح خيار الرفض أو القبول.

الجدير بالذكر أن هناك دولا لا تنطبق عليها الشروط الجديدة، كدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتنص الشروط الجديدة على جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات فيسبوك الأخرى كرقم الهاتف، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم على التطبيق إضافة لتحديد المعرف الرقمي (IP) لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته.

كما تشمل أيضا جمع معلومات حول معاملات الدفع والبيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

وتهدف شركة فيسبوك إلى "تطوير خدمات البيع والكسب عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنها عن طريق "واتساب"، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة".

وقالت إدارة "واتساب" في بيان إن "البيانات التي قد يجري تشاركها بين "واتساب" وباقي تطبيقات "فيسبوك" لن تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة".

لكن يبدو أن تلك التطمينات لم تبدد شكوك مستخدمي التطبيق الذين قرروا اللجوء إلى تطبيق "سيجنال" خصوصا بعد أن دعا أيلون ماسك متابعيه إلى استخدامه.

وقام أكثر من 100 ألف شخص بتحميل تطبيق "سيجنال " على أجهزتهم خلال اليومين الماضيين، في حين تم تحميل "تيليجرام" حوالي مليوني مرة، وفقا لشركة تحليل البيانات Sensor Tower.

وبدورها أعلنت شركة سيجنال عن وجود ضغط شديد على منصتها.