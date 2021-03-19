السيسي لجونسون: قضية سد النهضة مسألة أمن قومي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فقد السيسي مساء الخميس اتصالا هاتفيا من جونسون، حيث بحثا "مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والامنية، فضلا عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة".

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وقد جونسون "حرصه على استمرار التواصل مع السيد الرئيس لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة".

من جانبه أعرب السيسي عن "الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة".

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب جونسون عن "بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة".

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد السيسي التأكيد "على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".