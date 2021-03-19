الصحة تؤكد: لا صحة لوفاة مواطن بسبب لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا

الكويت - هبة التوبجي - أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حول وفاة مواطن بعد تلقيه التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وجاء تأكيد وزارة الصحة عقب انتشار مقطع صوتي عبر تطبيق الواتساب لمواطن يشتكي من وفاة عمه في مستشفى الطائف بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا، وهو يستخدم حبوباً مسيلة للدم. وفقا لـ”الرياض”

وبينت وزارة الصحة عبر حساب “الصحة 937” في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على استفسار أحد المغردين: “شكرا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الإشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات، ونفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا.

وأضافت «الصحة»: “تشدد الوزارة على الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية”.