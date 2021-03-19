شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن واقعة الاعتداء على شاب وتهشيم سيارته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت النيابة العامة توجيهاً بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بإيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صادماً، أظهر مجموعة أشخاص قيل إنهن فتيات، وهن يعتدين على شخصين في مركبة أخرى، وطالبوا بسرعة القبض على المعتدين عبر هاشتاق #القبض_علي_معتدين_الرياض ووجهت النيابة العامة بالقبض على مرتكبي الواقعة والتحقيق مع كافة أطرافها وتطبيق النظام بحق المتورطين.

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