شكرا لقرائتكم خبر عن تهور وسرعة جنونية.. تصادم مروع وتضرر مركبات على دائري الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد الطريق الدائري بالرياض، وقوع حادث تصادم بسبب تهور قائد مركبة، ومحاولته تجاوز عدد من السيارات.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية” عبر تويتر، محاولة قائد مركبة تجاوز شاحنة فتفاجأ بسيارة أخرى أمامه، مما تسبب في فقدانه السيطرة على المركبة واصطدامها بأخرى على الطريق، بسبب السرعة الجنونية.

وتسبب الحادث في عرقلة حركة السيارات على الطريق، وتضرر عدد من السيارات، دون وقوع إصابات بفضل الله.