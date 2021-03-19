شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة مواطن بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الطائف. وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″رداً على استفسارات بهذا الشأن:”نفيدكم بأنه لم يتم رصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا”، مشددة على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين لهم دوام الصحة و العافية. وأضافت: “شكراً لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الشائعات المتداولة بما يخص اللقاحات”.

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