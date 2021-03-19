عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدية عيد الأم 2021 من وزيرة الثقافة المصرية للأمهات

الجمعة 19 مارس 2021

الخليج 365

يحل يوم 21 مارس/آذار من كل عام فيتفنن الأبناء في اختيار هدية عيد الأم التي تُدخِل البهجة والسرور على قلوب أمهاتهن.



ليس الأبناء فقط هم مَن حرصوا على الاحتفاء بأمهاتهن هذا العام، إذ قررت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، إهداء مشاركتها مع أوركسترا القاهرة السيمفوني إلى المرأة المصرية في عيدها.

ويتزامن الأوركسترا مع الاحتفالات بعيد الأم، إذ تعزف الوزيرة على آلة "الفلوت" في أمسية يوم السبت 20 مارس/آذار على المسرح الكبير بقيادة المايسترو مجدي بغدادي ومصاحبة فريق "بغدادي بيج باند" والعازفين محمد صالح (بيانو) وشريف عليان (دبل باص) وحازم عبدالقادر (درامز).

ويتضمن برنامج الأمسية مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج، وأنطونيو جوبيم، وجلين ميللر، وجوى جارلاند، وأنتوني نيولي ليسلي بريكيوسي.

ويأتي الحفل في إطار خطة تطوير أوركسترا القاهرة السيمفوني الهادفة إلى إثراء ريبرتواره بمجموعة من المؤلفات المميزة وإضافة رصيد فني جديد إلى مكتبة الأوبرا والأوركسترا السيمفوني، الذي يُعد الأقدم في مجال الموسيقى الجادة.

وتحتفل أغلب دول العالم يوم ٢١ مارس/ آذار الجاري بعيد الأم، كمناسبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في تربية أجيال المستقبل.

ويشغل موعد عيد الأم وجدان العديد من الأشخاص حول العالم، للاحتفال بأمهاتهن وتكريمهن بأجمل الهدايا في هذه المناسبة المهمة.

عيد الأم .. أول احتفال

كانت الأمريكية آنا جارفيس من ولاية فرجينيا أول من احتفل بعيد الأم، وكان ذلك عام 1908، حيث أقامت آنا احتفالاً بعيد أمها في كنيسة "Andrews"، وبعد ذلك أخذ الناس يقلدونها، وأصبح هذا الاحتفال عيداً رسمياً سنة 1914، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون هذا العيد سنة 1913.

عيد الأم .. أول احتفال عربي

عربيا، بدأت قصة عيد الأم من فكرة كتبها الصحفي المصري القدير علي أمين، وهو أحد مؤسسي دار "أخبار اليوم" المصرية التي تأسست يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 1955، وعلى الصفحة الأخيرة من جريدة الأخبار وتحت عموده اليومي على تلك الصفحة، علي أمين: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم)، ونجعله عيداً قومياً في بلادنا، بلاد الشرق؟".

وحدد علي أمين هذا اليوم في "فكرة" أخرى يوم 9 يناير/كانون الثاني فقال: "ما رأيكم أن يكون هذا العيد يوم 21 مارس، إنه اليوم الذي يبدأ به الربيع وتتفتح فيه الزهور وتتفتح فيه القلوب..!".