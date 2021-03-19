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الحكومة اليمنية ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن التطورات في البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في تغريدة عبر "تويتر": "نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان تصعيد الحوثيين واستخدام الأطفال في مأرب (شمال شرقي اليمن)، والهجمات على المملكة العربية ".

وأضافت: "نؤكد على موقف الحكومة اليمنية الثابت في التعامل الإيجابي مع كل الدعوات الدولية للتهدئة واستئناف مسار الحل السياسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد في مأرب الذي يعرض مليون نازح لخطر جسيم ويهدد جهود تأمين التوصل إلى تسوية سياسية في وقت يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل أكبر لإنهاء الصراع في اليمن.

كما أدان الأعضاء "الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية"، معربين عن القلق بشأن التطورات العسكرية في مختلف أنحاء اليمن.

وشدد أعضاء المجلس على الحاجة لتهدئة الوضع من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد من قبل الحوثيين في مأرب، وأدانوا "استخدام الجنود الأطفال في مأرب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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